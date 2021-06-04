Как отказ от долларов в ФНБ повлияет на курс рубля?
Кабмин России решил полностью отказаться от инвестиций средств Фонда национального благосостояния в долларовые активы.
Если ранее в структуре вложений ФНБ доллары и евро составляли по 35%, то теперь доля американской валюты снизится до нуля. При этом доля евро вырастет до 40%, юаня - до 30%, золота — 20%, фунта и иены — по 5%.
После заявления об этом рубль вырос на 0,17%, до 73,02 рублей. Как сообщил главный экономист ING по России и СНГ Дмитрий Долгин, эффекта для рынка из-за отказа ФНБ от доллара не будет. Он объяснил это тем, дедолларизация произойдет в результате «внутренней транзакции» между Минфином и Банком России, сообщает РБК.
Как сообщил ранее первый вице-премьер Андрей Белоусов, обнуление доли доллара в Фонде национального благосостояния связано с исходившими от руководства США угрозами санкций. Политик заверил, что дедолларизация - «осмысленное решение».