Из России предложили запретить вывоз одного товара в связи с риском нехватки населению

Экономика

Минсельхоз России предложил ограничить экспорт гречневой крупы. Инициатива прозвучала на фоне информации о возможном росте цен на нее в обозримом будущем.

В министерстве сообщили: «В целях сохранения необходимых объемов гречихи и гречневой крупы на внутреннем рынке и недопущения резких колебаний цен, в ходе подкомиссии по таможенно-тарифному регулированию Минсельхоз России выступил с инициативой о временном ограничении экспорта данной продукции».

Сообщение Минсельхоза приводит РИА Новости.

Ранее сообщалось, что греча может подорожать на 7,5%-15%. Резкое подорожание объясняли дефицитом.

29 апреля стало известно, что цены на бутилированную воду могут вырасти на 10%-15%. К росту могут привести обязательства по утилизации упаковки с 1 января 2022 года, которые лягут на плечи производителей.