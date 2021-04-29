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Экономика

Из России предложили запретить вывоз одного товара в связи с риском нехватки населению

Лилия Караева
29 апреля, 2021 17:52
1 мин
Лилия Караева
29 апреля, 2021 17:52
1 мин
Гречневая крупа
Global Look Press

Минсельхоз России предложил ограничить экспорт гречневой крупы. Инициатива прозвучала на фоне информации о возможном росте цен на нее в обозримом будущем.

В министерстве сообщили: «В целях сохранения необходимых объемов гречихи и гречневой крупы на внутреннем рынке и недопущения резких колебаний цен, в ходе подкомиссии по таможенно-тарифному регулированию Минсельхоз России выступил с инициативой о временном ограничении экспорта данной продукции».

Сообщение Минсельхоза приводит РИА Новости.

Ранее сообщалось, что греча может подорожать на 7,5%-15%. Резкое подорожание объясняли дефицитом.

29 апреля стало известно, что цены на бутилированную воду могут вырасти на 10%-15%. К росту могут привести обязательства по утилизации упаковки с 1 января 2022 года, которые лягут на плечи производителей.

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ТЕГИ
Россия
Минсельхоз
Экспорт
Гречиха
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