Бизнес
СегодняПолитикаПроисшествияЛюдиЭкономикаСледствиеБизнесКультураНаука и медицина
Сегодня
Политика
Происшествия
Люди
Экономика
Следствие
Бизнес
Культура
Наука и медицина
© 2009–2021Русская планета
О проекте
Редакция
Контакты
Размещение рекламы
Использование материалов
Поддержать проект
Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 – 65733 выдано Роскомнадзором 20.05.2016.
В России признаны экстремистскими и запрещены организации «Национал-большевистская партия», «Свидетели Иеговы», «Армия воли народа», «Русский общенациональный союз», «Движение против нелегальной иммиграции», «Правый сектор», УНА-УНСО, УПА, «Тризуб им. Степана Бандеры», «Мизантропик дивижн», «Меджлис крымскотатарского народа», движение «Артподготовка», общероссийская политическая партия «Воля». Признаны террористическими и запрещены: «Движение Талибан», «Имарат Кавказ», «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ), Джебхад-ан-Нусра, «АУМ Синрике», «Братья-мусульмане», «Аль-Каида в странах исламского Магриба». Фонд борьбы с коррупцией (ФБК) признан иностранным агентом.
Лента новостей
Лента новостей
Новости – Бизнес
Русская планета
Бизнес

Цены на бутилированную воду могут подскочить на 15%

Артем Денисов
29 апреля, 2021 00:20
1 мин
Артем Денисов
29 апреля, 2021 00:20
1 мин
Efi Keren/Russian Look
Efi Keren/Russian Look

Цены на бутилированную воду и безалкогольные напитки в России по итогам текущего года могут увеличится на 10−15%.

Как сообщил президент Союза производителей соков, воды и напитков Максим Новиков, к этому могут привести обязательства по утилизации упаковки, которые с 1 января 2022 года возложат на производителей. Среди других причин ожидаемого роста - нестабильный рубль, снижение спроса из-за динамики доходов населения. Окончательная ситуация прояснится позже, когда начнут действовать новые меры.

Новиков напомнил, что с такой ситуацией производители воды и безалкогольных напитков столкнулись в прошлом году, когда вместе с торговыми точками им пришлось сдерживать рост цен на свою продукцию, сообщает ТАСС.

Ранее российские кондитеры предупредили розницу о росте цен на кондитерские изделия.

Поднять цены на продукцию производителей вынуждает «катастрофический» рост стоимости сырья.

Поделиться
ТЕГИ
Вода
Цены
Напитки
Инфляция
поддержать проект
Для поднятия хорошего настроения, вы можете угостить наших редакторов чашечкой кофе
Маленькая чашка кофе
cup
200 ₽
Средняя чашка кофе
cup
300 ₽
Большая чашка кофе
cup
500 ₽
Большая чашка кофе и что-то вкусное
cup
900 ₽
Нажимая на кнопку «Поддержать», я принимаю пользовательское соглашение, политику конфиденциальности и подтверждаю свое гражданство РФ
Кто может поддержать проект?
Поддержать проект могут только граждане России. Поддержка осуществляется только в рублях. В соответствии с требованием закона.
1 мин
Лень сёрфить новости? Подпишись и БУДЬ В КУРСЕ
ПОДПИШИТЕСЬ НА НАШУ РАССЫЛКУ
Вы можете выбрать удобный Вам способ просмотра наших публикаций
Telegram
Изменить выбор подписки
СПАСИБО, ЧТО ПОДПИСАЛИСЬ НА РАССЫЛКУ
Подписаться на другие наши соц.сети
Вы уже подписаны
Ошибка!