Цены на бутилированную воду могут подскочить на 15%

Бизнес

Цены на бутилированную воду и безалкогольные напитки в России по итогам текущего года могут увеличится на 10−15%.

Как сообщил президент Союза производителей соков, воды и напитков Максим Новиков, к этому могут привести обязательства по утилизации упаковки, которые с 1 января 2022 года возложат на производителей. Среди других причин ожидаемого роста - нестабильный рубль, снижение спроса из-за динамики доходов населения. Окончательная ситуация прояснится позже, когда начнут действовать новые меры.

Новиков напомнил, что с такой ситуацией производители воды и безалкогольных напитков столкнулись в прошлом году, когда вместе с торговыми точками им пришлось сдерживать рост цен на свою продукцию, сообщает ТАСС.

Ранее российские кондитеры предупредили розницу о росте цен на кондитерские изделия.

Поднять цены на продукцию производителей вынуждает «катастрофический» рост стоимости сырья.