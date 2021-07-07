Из Фонда национального благосостояния пропали все доллары
Министерство финансов России завершило конверсионные операции, в результате которых из Фонда национального благосостояния полностью исключен американский доллар.
Минфин конвертировал средства на счетах Банка России, а также средства федерального бюджета в иностранной валюте в эквиваленте 31,6 млрд руб. В результате операций доля британского фунта стерлингов в структуре ФНБ сократилась до 5%, доля евро выросла до 39,7%, доля китайского юаня — до 30,4%. Доля золота в средствах фонда - 20,2%, японской иены — 4,7%.
На 1 июля общий объем средств Фонда национального благосостояния России составляет 13,57 трлн руб., сообщает РБК.
Ранее глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин сообщил, что в России американская валюта продолжит функционировать после изменений в структуре Фонда национального благосостояния.