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Экономика
«Доллар не вне закона». Кудрин рассказал о судьбе доллара после реструктуризации ФНБ
5 июня, 2021 16:11
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Kremlin Pool/Global Look Press
В России американская валюта продолжит функционировать после изменений в структуре Фонда национального благосостояния, заявил глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин.
«Доллар не вне закона. Все будут также работать, также обменивать во всех обменниках. Также можно хранить свои личные сбережения в долларах, но государство свои резервы диверсифицирует в другие активы», - сказал он.
При этом Кудрин заметил, что альтернативой американской валюте может стать китайский юань.
Ранее сообщалось, что ФНБ избавится полностью от долларовых активов в течение месяца, пишет «Российская газета».
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