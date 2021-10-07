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Экономика
Государственный долг Украины превысил 90 миллиардов долларов
7 октября, 2021 19:41
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ALEXEY BYCHKOV/Global Look Press
Совокупный государственный долг Украины на сегодняшний день превышает 90 млрд долларов. Об этом сообщил премьер-министр страны Денис Шмыгаль.
Шмыгаль заверил, что украинское правительство работает над реструктуризацией долга. По его словам, в соответствии с принятой стратегией кабмин планирует увеличить внутренние заимствования, одновременно сокращая внешний долг, пишут «Известия».
«Наглая» политика «мощной» Украины поможет стране добиться успеха. Такое заявление сделал ранее украинский лидер Владимир Зеленский во время рабочей поездки во Львовскую область, где он принял участие в совещании с депутатами партии «Слуга Народа».
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