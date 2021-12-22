«Газпром» второй день подряд оставил Германию без российского газа
Российский газовый монополист второй день подряд не бронировал мощности трубопровода Ямал-Европа, который идет через Беларусь и Польшу в Германию. Об этом свидетельствуют итоги аукциона.
Днем ранее «Газпром» остановил транзит через польские территории в Германию. До этого прокачки постепенно снижались.
После остановки газопровода и в связи с ожиданием сильных морозов цена на газ в Европе взлетела до 2200 долларов за тысячу кубометров, пишет «Интерфакс».
Договор «Газпрома» на транзит через Польшу закончился год назад. С этого времени мощности распределяются на аукционах. Сначала компания бронировала мощности на годовом аукционе, но в октябре и ноябре делала месячные брони. В декабре концерн перешел на ежедневное бронирование.
Немецкое издание Bild назвало причины, по которым президент России Владимир Путин отключает Германии газ.