Новости – Экономика
Экономика
Доллар может подскочить до 100-120 рублей
27 февраля, 2022 10:58
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Pixabay
Если активы российских банков будут заморожены на Западе - доллар может подняться и выше ста рублей.
Однако по словам руководителя департамента инвестиционного анализа и обучения инвестиционной группы «Универ Капитал» Андрея Верникова, уже через неделю после того, как это случится, Центробанк поднимет ключевую ставку и стабилизирует курс.
Ранее немецкое правительство сообщило, что страны Запада согласовали дополнительные санкции в отношении России.
Так, например, банки, уже попавшие под международные санкции, будут отключены от системы SWIFT.
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