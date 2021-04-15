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Экономика

До США и Европы далеко: раскрыт новый уровень ошеломляющих зарплат российских космонавтов

Лилия Караева
15 апреля, 2021 13:50
1 мин
Лилия Караева
15 апреля, 2021 13:50
1 мин
Космонавты
Roscosmos/Globallookpress.com

В госкорпорации «Роскосмос» озвучили зарплаты космонавтов после повышения на 50-70%. Даже после индексации их уровень доходов практически в два раза ниже, чем на Западе.

По словам первого заместителя гендиректора «Роскосмоса» по экономике и финансам Максима Овчинникова, кандидаты в космонавты будут получать чуть меньше 300 тыс. рублей, опытные космонавты - более 500 тыс.

Овчинников констатировал, что пока зарплаты российских космонавтов практически в два раза ниже, чем у колллег в США и Европе. Астронавты NASA в среднем получают 8-9 тыс. долларов. В Европейском космическом агентстве платят 7-8 тыс. долларов, пишет ТАСС.

Для решения вопроса с зарплатами правительству России потребовалось около четырех месяцев.

12 апреля президент России Владимир Путин предложил увеличить оклады космонавтам. Он отмечал, что решение должно заметно увеличить объем их доходов.

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