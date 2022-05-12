Число живущих в нищете британцев в следующем году достигнет 1 миллиона
Число британцев, живущих в нищете, в следующем году может достичь 1 миллиона. Такой прогноз дает Bloomberg со ссылкой на данные Национального института экономических и социальных исследований NIESR.
Специалисты подсчитали, что для предотвращения такого прогноза потребуется 4,2 млрд фунтов стерлингов. Это предварительный размер господдержки для домохозяйств, чтобы избежать этих последствий.
Экономика Британии сейчас переживает одно из самых серьёзных потрясений из-за санкций, вводимых против России. Рост цен и напряжённая ситуация на рынках труда приводят к рекордной инфляции.
К концу года инфляция в стране достигнет 14,4% - это самый высокий показатель за последние 40 лет, сообщает телеграм-канал «RT».
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