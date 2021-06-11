Новости – Экономика
Экономика
Брошь с приготовившимся к прыжку гепардом выдала беспокойство Эльвиры Набиуллиной
11 июня, 2021 17:08
1 мин
1 мин
Kremlin Pool/Global Look Press
Известная выбором «говорящих» аксессуаров глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина выбрала для пресс-конференции брошь в виде гепарда. В украшении увидели намек на скорость инфляции и дальнейшие действия регулятора по ужесточению денежно-кредитной политики.
Об этом пишет ФБА «Экономика сегодня». На броши Набиуллиной был гепард, готовящийся к прыжку. Это животное считается самым быстрым наземным млекопитающим. Значение знака раскрывают слова главы ЦБ.
Набиуллина на пресс-конференции сделала акцент на набирающей обороты инфляции. Повышение цен на товары и услуги вызывает у ЦБ всё большее беспокойство, констатировала она.
11 июня Центробанк поднял ставку на 50 базисных пунктов. Эксперты назвали позитивные и негативные следствия такого решения.
поддержать проект
Подпишитесь на нашу e-mail рассылку