Бизнес-представители ЕС и США обратились к властям РФ с просьбой выдать им QR-коды
Введенная в Москве система QR-кодов вынудила представителей бизнеса Европы и США обратиться к властям столицы с просьбой признать иностранные сертификаты о вакцинации против COVID-19. Об этом рассказали президент Американской торговой палаты (AmCham) Алексис Родзянко и глава Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ) Тадзио Шиллинг.
По их словам, проблемы с получением QR-кода обрушились даже на граждан РФ, получивших российский препарат за границей. Шиллинг подчеркнул, что зарубежные организации просят власти Москвы разрешить людям, получившим одну из семи иностранных вакцин, признанных ВОЗ, обзавестись QR-кодом. Родзянко подчеркнул, что американцы собираются направить обращение сразу в правительство РФ с требованием признать зарубежные сертификаты. Однако пока власти РФ не признают эффективность иностранных вакцин, а Запад – российских, вероятнее всего, вопрос так и не решится.
«Полагаем целесообразным поддержать инициативы по конструктивному международному диалогу в части облегчения трансграничного перемещения вакцинированных против COVID-19 граждан», — цитирует представителей российского Минздрава газета «Известия».
Ответ от мэрии столицы пока не поступил.
Ранее сообщалось о том, что в Москве начали возбуждать уголовные дела за «липовые» QR-коды.