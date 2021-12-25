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Экономика
Бесперспективняк: Киев признал отсутствие альтернативы российскому газу
25 декабря, 2021 09:56
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Anton Kavashkin/Russian Look/Global Look press
У Киева нет других вариантов, кроме как поступление газа из России. Такое признание сделал глава компании «Нафтогаз» Юрий Витренко.
По его словам, Украина не способна обеспечить поступление газа из альтернативных России источников. Судна с сжиженным природным газом из США не могут поставлять топливо на Украину.
Это невозможно и из терминала в Польше. Для этого нужно модернизировать систему польского и украинского газопровода. На все это нужны инвестиции, которые Киев ждет от Варшавы, которая ждет деньги для этих целей от Евросоюза, пишет «РИА Новости».
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