Белорусская валюта вступила в фазу девальвации

Экономика

Национальная валюта Беларуси вступила в фазу девальвации. Об этом сообщают финансовые аналитики.

Золотовалютный резерв и резерв иностранных валют падают с такой же скоростью, как при предыдущих девальвациях. Только за последнее время падение составило 26% и 55% соответственно, пишет Telegram-канал Nexta Live.

По его данным, в ситуации, пока рубль хотя бы чего-то стоит, власти решают, оставить ли курс или попытаться регулировать его вручную.

Накануне стало известно, что с 3 мая в стране урежут максимальную сумму по наличным платежам с 29 тыс. рублей до 14,5 тыс.

Ранее президент республики Александр Лукашенко подписал указ, разрешающий Нацбанку изымать валюту у юридических лиц и принудительно конвертировать ее в белорусские рубли.