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Экономика
Белорусская валюта вступила в фазу девальвации
27 апреля, 2021 09:08
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Pixabay
Национальная валюта Беларуси вступила в фазу девальвации. Об этом сообщают финансовые аналитики.
Золотовалютный резерв и резерв иностранных валют падают с такой же скоростью, как при предыдущих девальвациях. Только за последнее время падение составило 26% и 55% соответственно, пишет Telegram-канал Nexta Live.
По его данным, в ситуации, пока рубль хотя бы чего-то стоит, власти решают, оставить ли курс или попытаться регулировать его вручную.
Накануне стало известно, что с 3 мая в стране урежут максимальную сумму по наличным платежам с 29 тыс. рублей до 14,5 тыс.
Ранее президент республики Александр Лукашенко подписал указ, разрешающий Нацбанку изымать валюту у юридических лиц и принудительно конвертировать ее в белорусские рубли.
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