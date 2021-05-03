Беларусь планирует «зайти» в российские порты

Экономика

Беларусь намерена построить терминалы в российских портах. Об этом заявил премьер республики роман Головченко.

По его словам, Россия и Беларусь в настоящий момент прорабатывают детали совместного сотрудничества. Российская сторона готова предложить возможные участки для строительства и, если они будут соответствовать необходимым требованиям, то проект будет реализован, пишет «РИА Новости».

Александр Лукашенко рассказал о попытке развалить Беларусь на части.