«Банкам выгоднее нас обложить до трусов»: миллиардер Дерипаска ответил Мишустину про «жадный бизнес»

Экономика

Российский миллиардер Олег Дерипаска ответил на слова главы кабмина РФ Михаила Мишустина о «жадности бизнеса».

«Такая интимная вещь — что делает предприниматель с прибылью. Хорошо, давайте тогда и ЦБ [будет] в той же лодке. Дело не в щедрости или в жадности. <…> Банкам выгоднее нас обложить обеспечительными мерами и ковенантами до трусов. У нас самая кабальная система из существующих в мире», - заявил Дерипаска. Он предложил создать альтернативу банкам. Также миллиардер указал на то, что в стране отсутствует долговой рынок, сообщает Forbes.

12 мая Мишустин выступил перед депутатами Госдумы. Он заявил, что одна из причин роста цен на социально значимые продукты в стране заключается в жадности «отдельных производителей и торговых сетей» и пожаловался на вывод бизнесом прибыли в офшоры.

Также премьер-министр дал четкий ответ на предложение депутата закрыть Россию в связи с пандемией. О закрытии доступа к зарубежным курортам из-за коронавируса говорил депутат ЛДПР Гаврила Парахин.