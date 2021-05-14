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«Банкам выгоднее нас обложить до трусов»: миллиардер Дерипаска ответил Мишустину про «жадный бизнес»

Артем Денисов
14 мая, 2021 00:17
2 мин
Артем Денисов
14 мая, 2021 00:17
2 мин
Igor Russak/Global Look Press
Igor Russak/Global Look Press

Российский миллиардер Олег Дерипаска ответил на слова главы кабмина РФ Михаила Мишустина о «жадности бизнеса».

«Такая интимная вещь — что делает предприниматель с прибылью. Хорошо, давайте тогда и ЦБ [будет] в той же лодке. Дело не в щедрости или в жадности. <…> Банкам выгоднее нас обложить обеспечительными мерами и ковенантами до трусов. У нас самая кабальная система из существующих в мире», - заявил Дерипаска. Он предложил создать альтернативу банкам. Также миллиардер указал на то, что в стране отсутствует долговой рынок, сообщает Forbes.

12 мая Мишустин выступил перед депутатами Госдумы. Он заявил, что одна из причин роста цен на социально значимые продукты в стране заключается в жадности «отдельных производителей и торговых сетей» и пожаловался на вывод бизнесом прибыли в офшоры.

Также премьер-министр дал четкий ответ на предложение депутата закрыть Россию в связи с пандемией. О закрытии доступа к зарубежным курортам из-за коронавируса говорил депутат ЛДПР Гаврила Парахин.

Ранее по теме:  Кабмин будет полностью закрывать Россию? Михаил Мишустин дал четкий ответ
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