Банк России и ведущие негосударственные фонды подготовили новую пенсионную реформу
Банк России и ведущие негосударственные пенсионные фонды подготовили новую реформу. Она призвана стимулировать россиян активнее копить на пенсию.
Согласно концепции, накопительная часть пенсий должна быть передана системе негосударственного пенсионного обеспечения. При этом средства будут принадлежать самим гражданам, а не государству.
До сих пор средствами пенсионных накоплений распоряжается государственная управляющая компания ВЭБа или выбранный человеком НПФ. Предлагается также разрешить россиянам самостоятельно копить на пенсию без участия работодателей, сообщает «Коммерсантъ».
Чтобы россияне активно участвовали в формировании собственной пенсии, нужны стимулы. В качестве них могут стать налоговые вычеты.
Сейчас концепцию оформляют в виде презентации, чтобы показать министру финансов Антону Силуанову.
Ранее сообщалось, что два миллиона россиян не получили свои пенсии.