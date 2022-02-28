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Экономика
Аналитики «Промсвязьбанка» спрогнозировали развитие событий с кредитами и вкладами россиян
28 февраля, 2022 14:09
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Aleksander Polyakov/Global Look Press
Аналитики «Промсвязьбанка» спрогнозировали развитие событий после повышения Центробанком ключевой ставки до 20%. О решении ЦБ было объявлено 28 февраля.
Ожидается, что в складывающихся условиях ставки по коротким депозитам в коммерческих банках увеличатся до 18-20%. Ставки по длинным вкладам будут на уровне 10-15%.
Вырастут ставки по кредитам для бизнеса и населения. В связи с тем, что кредиты со ставками выше 20% смогут обслуживать не все, кредитование замедлится.
До 20% вырастет доходность облигаций федерального займа, пишет Znak.com.
Банк России объявил о повышении ключевой ставки для защиты накоплений россиян от обесценивания и компенсации рисков инфляции.
Стало известно, что после сегодняшнего решения ипотека в России может исчезнуть.
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