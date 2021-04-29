Александр Лукашенко потребовал за год продать или снести заброшенные дома

Экономика

Президент Беларуси поручил разобраться с пустующими домами в республике. За год их необходимо снести, или продать.

Во время совещания по сельскому хозяйству Лукашенко затронул вопрос большого количества пустующих приусадебных участков и заброшенных домов в некоторых деревнях.

По его словам, в республике очень много бесхозных домов. Он призвал от них избавиться, а освободившуюся землю рекультивировать и вовлечь в сельхозоборот, сообщает «TUT.BY».

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