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Экономика
Александр Лукашенко потребовал за год продать или снести заброшенные дома
29 апреля, 2021 15:21
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Pixabay
Президент Беларуси поручил разобраться с пустующими домами в республике. За год их необходимо снести, или продать.
Во время совещания по сельскому хозяйству Лукашенко затронул вопрос большого количества пустующих приусадебных участков и заброшенных домов в некоторых деревнях.
По его словам, в республике очень много бесхозных домов. Он призвал от них избавиться, а освободившуюся землю рекультивировать и вовлечь в сельхозоборот, сообщает «TUT.BY».
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