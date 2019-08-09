Зеленский сворачивает церковный план Порошенко

Украина смогла увезти из Турции всего один трофей: слова Эрдогана о непризнании Крыма российским. В остальном итог поездки Зеленского в Турцию свидетельствует о необходимости срочного изменения политического курса, в противном случае новоизбранный президент рискует повторить судьбу Порошенко. Этот тезис подтверждает демонстративный отказ Зеленского следовать прежней церковной политике: к горю украинских патриотов и к сдержанной радости православных, проект украинской независимой церкви может быть приостановлен, а то и вовсе свёрнут. «Русская Планета» разбиралась, что не поделил Зеленский с Варфоломеем, и прекратятся ли захваты православных храмов на Украине.

Владимир Зеленский 8 августа встретился с патриархом Константинопольским Варфоломеем в стамбульском Фанаре - районе, чудом избежавшем разграбления турками после падения Константинополя. От былого величия осталась лишь одна православная церковь, да резиденция Константинопольского патриарха, который по-прежнему считает себя центром всего православного мира.

Однако, в отличие от прежних украинских президентов, с порога лобызавших руку Варфоломею, Зеленский делать этого не стал. Не секрет, что интерес Украины к Стамбулу был связан исключительно с попыткой окончательно решить «русский вопрос», подчинить себе самую несговорчивую часть украинского общества – православных, которые по-прежнему хранят верность канонам, и считают себя членами Русской православной церкви. Что, как полагал Пётр Порошенко, а ранее – Виктор Ющенко – недопустимо, если взят курс на полное отделение от Москвы по всем направлениям, в том числе и религиозному.

Несмотря на кадры, на которых и Варфоломей, и Владимир Зеленский выглядят если не друзьями, то добрыми приятелями, не обошлось без скандала. Зеленский отказался подписывать совместное заявление, которое заранее готовили на Фанаре совместно с представителями МИД Украины. Доподлинно неизвестно, что именно не понравилось в тексте заявления Владимиру Зеленскому, хотя источники утверждают, что никаких острых политических формулировок документ не содержал.

Также Зеленский отказался поцеловать руку вселенского патриарха, а позже сделал следующее заявление:

Наша общая ценность – жизнь человека. И это главное для меня, особенно сейчас, когда я стал Президентом Украины. Власть не должна вмешиваться в церковные дела, я буду защищать независимость Церкви.

Эти слова можно считать хорошим сигналом для православных Украины, отметил заместитель отдела внешних церковных связей УПЦ МП протоиерей Николай Данилевич.

«Эпоха наглого использования церковного фактора и грубого вмешательства государства в церковные дела позади. Есть определенный сдержанный оптимизм. Может, в перспективе и захваты наших храмов прекратятся, а потом и вернут их верующим людям»», – написал он на своей странице в Facebook.

Варфоломею ничего другого не оставалось, как согласиться с доводами Зеленского. Патриарх пообещал, что Константинополь не будет вмешиваться во внутренние дела Православной церкви Украины.

«Она абсолютно независима и автокефальная. Отсюда - из Константинополя, с Фанара - она ​​будет только высокое покровительство и наши постоянные молитвы об успехе ее миссии», - заявил Варфоломей.

Фото: ukrinform

Как полагают эксперты, теперь Варфоломею придётся несколько поумерить свой пыл в отношении Украины. Как известно, даровав Порошенко долгожданный Томос, Константинополь рассчитывал тем самым взять новую украинскую церковную структуру, ПЦУ, под свой контроль и заодно переподчинить себе все ставропигии (подчинённые непосредственно патриарху приходы и монастыри). Речь могла идти о более чем 20 объектах, включая большой список церковных объектов недвижимости.

Более того: Константинополь может полностью пересмотреть свою политику в отношении ПЦУ. Как рассказал изданию «Страна.ua» священнослужитель Волынской епархии УПЦ Олег Точинский, эта ситуация будет чётким посылом чиновникам из украинского Минкульта, которые активно участвовали в репрессиях против православных на Украине, убеждая, что захватов храмов в стране нет, и всё это происки Кремля.

Как надеется Точинский, Зеленский, вероятно, решил избрать сторону закона и старается действовать так, чтобы не усугублять и без того сложную межконфессиональную ситуацию, оставленную в наследство режимом Порошенко. «По итогам встречи можно сказать одно – Зеленский осознаёт, что среди его избирателей – люди, которые устали от постоянных конфликтов на разных почвах», - отметил он.

Несмотря на активные усилия людей из окружения нового президента, попытка вовлечь Зеленского в церковные игры престолов, затеянные Порошенко, провалилась. Известно, что в партии Зеленского «Слуга народа» есть люди, активно продвигающие идеи ПЦУ, как, например, 23-летний Святослав Юраш, чей отец приложил немало усилий для получения Украиной Томоса.

Именно из уст Андрея Юраша, который, к слову, руководит департаментом религий и национальностей в Министерстве культуры, в адрес Зеленского прозвучала первая острая критика по итогам встречи с Варфоломеем. Юраш заявил на своей странице в Facebook, что подрыв отношений с Константинополем недопустим, так как это подорвёт религиозную стабильность и безопасность на Украине.

За время президентства Порошенко Минкульт превратился чуть ли не в главное орудие давления на православных Украины. Так, в прошлом году по инициативе ведомства была произведена проверка ценностей и святынь Киево-печерской лавры, что монахи расценили как попытку захвата культурных ценностей, чтобы передать их другим «церковным» структурам.

Как бы там ни было, теперь истинные православные на Украине получили шанс если не на полное восстановление своих религиозных прав, то хотя бы на то, что с прежним усердием храмы отбирать у них больше не будут. А там, как знать, и до отзыва Томоса недалеко.