Описать, отнять и поделить
Описать, отнять и поделить

Киев готовит передачу имущества Украинской православной церкви новой структуре

В Киево-Печерскую лавру нагрянули представители Министерства культуры Украины и принялись описывать имущество и мощи. Монахи жалуются, что из-за этого верующие не могут поклониться святым мощам. Дело может дойти до выселения монахов: еще одна лавра, Свято-Успенская, что в Тернопольской области, в среду была передана в ведение Кременец-Почаевского заповедника.

Как сообщил портал Vesti-ukr со ссылкой на монахов Киево-Печерской обители, около 6 часов вечера к ним пришли некие должностные лица и заявили, что у них есть распоряжение от Министерства культуры на опись имущества. Как выяснилось, это были представители Киево-Печерского заповедника.

По словам монахов, никаких официальных запросов на опись они не получали. «Это какой-то нигилизм и полное неуважение к святыням и верующим», - заявили насельники монастыря. Ничего другого не оставалось: монахи пропустили проверяющих и те отправились в Антониевы пещеры лавры. К слову, инвентаризация имущества и так проводится в Киево-Печерской лавре каждый год, в ноябре-декабре. Осуществляют ее сами монахи: по их словам, это стандартная сверка: как в лавре, так и в самом заповеднике.

С инициативой пересчитать все имущество УПЦ МП давно выступают украинские националисты. Как заявлял нардеп от фракции «Радикальная партия» и бывший лидер запрещенной в РФ УНА-УНСО Юрий Шухевич, властям Украины следует немедленно установить контроль над церковным имуществом Киево-Печерской и Почаевской лавр, чтобы не допустить вывоза церковного имущества после передачи комплексов сооружений «правильной» украинской православной церкви под предводительством раскольника Филарета.

К инвентаризации планировали приступить еще в сентябре, однако сделать это не удалось. На стороне монастырей и храмов оказался закон: как оказалось, большинство сооружений находились в ведении религиозных общин, а значит, представители Минкульта не имеют юридических полномочий на опись. В Софии Киевской так и вовсе не оказалось никаких историко-культурных ценностей, которые были бы переданы монахам на хранение или во временное владение со стороны государства. Сотрудники Хортицкого заповедника сообщили, что все ценности надежно защищены от вывоза – их круглосуточно охраняют представители МВД, а в Свято-Успенской Почаевской лавре, второй по величине после Киево-печерской, государству принадлежат только строения. Все остальное – собственность верующих.

Тогда украинские власти решили пойти другим путем. В среду Кабинет министров отменил распоряжение от 2003 года о передаче нескольких зданий Свято-Успенской Почаевской обители УПЦ и, таким образом, вернул соборы, кельи и другие строения в ведение Кременец-Почаевского заповедника. Братия лавры заявила, что это решение незаконно, и продолжит пользоваться сооружениями, несмотря на решение Министерства юстиции Украины. По их словам, власти пытаются выжать насельников из обители и превратить святыню в музей.

Это грозит стать самым большим скандалом за всю историю церковно-государственных отношений на Украине. «Почаевская лавра на протяжении своей многовековой истории никогда не была музеем, в монастыре всегда жили монахи, и даже при советской власти гонителям не удалось выгнать и выселить монахов и забрать это здание. Поэтому какие-то новые попытки и угрозы для существования монастыря вызывают крайнее недоумение», - заявил ТАСС представитель синодально-информационного отдела Украинской православной церкви архиепископ Климент. По его словам, учитывая все происходящее в последнее время на Украине и давление, с которым сталкиваются священнослужители, можно ожидать любых развязок этой ситуации.

На защиту священнослужителей от произвола встал ряд депутатов. Нардепы обратились в МВД Украины с заявлением о совершении уголовного преступления против монахов. «Привлечение епископов УПЦ к так называемому Собору так называемой «Единой православной церкви» приведут к еще более наглому нарушению прав верующих и дестабилизации ситуации в государстве», - содержится в тексте обращения. По мнению депутатов, действия властей можно расценивать как попытку вмешательства во внутренние дела Церкви, чем ранее неоднократно занималась СБУ, угрожая верующим, давя на священников и на адвокатов, которые защищали интересы общин в судах.

«Таким образом, в своей совокупности, действия должностных лиц государства направлены на умышленное нарушение гарантированных Конституцией Украины прав и свобод граждан и священнослужителей Украинской Православной Церкви в зависимости от их религиозных убеждений, содержащее признаки состава уголовного преступления, предусмотренного ст. 161, 356, 365 УК Украины», - подытожили депутаты в заявлении.

Рейдерский захват – а именно так можно расценить действия украинских властей – происходит на фоне получения автокефального статуса Украинской православной церковью. Причем статус раскольников с УПЦ КП снят. Процесс будет долгим: в настоящее время решается, кто возглавит единую украинскую церковь. Глава УПЦ КП Филарет (Денисенко), как сообщают украинские СМИ, отказался выдвигать свою кандидатуру. Поговаривают, что патриархом новой религиозной структуры может стать кто-то из его окружения, либо же представитель Константинополя – что, разумеется, не на руку Порошенко. Его цель – поставить под контроль Украинскую православную церковь и привести к руководству новой структуры своих людей, филаретовцев.

Положению канонической украинской православной церкви Московского патриархата, которая теперь с юридической точки зрения больше не существует, не позавидуешь. Формально все архиереи теперь считаются подданными Вселенского престола и должны ждать указаний свыше. При том, что подавляющая часть общин, включая самую крупную, Харьковскую, вообще отказалась входить в состав новой поместной украинской церкви.

То, что творит Константинополь под нажимом украинских властей, уже привело к расколу во вселенском православии. Москва приостановила евхаристическое общение с Константинопольским патриархатом – до отказа Фанара, патриарха Константинопольского, от принятых им антиканонических решений. Другие православные церкви, Болгарская, Польская и Грузинская, замерли в ожидании и решили дожидаться официальной реакции Москвы.

Вчера в Константинополе утвердили официальный текст томоса об автокефалии для Украинской православной церкви, а также назначили дату Собора для выбора предстоятеля: это произойдет уже в декабре. Также Константинополь принял решение распустить все русские православные приходы в Западной Европе: отныне они должны подчиняться Константинополю, а не Москве.

Константинополь действует весьма опасным для всего православия методом – идет на поводу у политиков-русофобов, не только украинских, но и западных. Слишком уж опасаются там растущего влияния России, в том числе – и через религиозные структуры. Верующим беспокоиться не о чем: на стороне Русской православной церкви – правда. Только вот отстаивать ее в современном двуличном мире крайне сложно. В случае, если украинские радикалы добьются права решать судьбу Украинской православной церкви своими методами, в Европе даже не обратят внимания на гонения, захваты, поджоги и грабежи. Которые, к сожалению, грозят в ближайшее время захлестнуть всю страну.

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