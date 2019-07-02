Кричат «Слава Украине!» и молятся о победе над «агрессором»

Министр иностранных дел Греции Джордж Катругалос получил письмо с Афона с жалобой на украинскую делегацию. Монахи сообщили министру, что представители ПЦУ вели себя вызывающе, размахивали украинскими флагами и пели «Ще не вмерла».

Злополучный визит состоялся в апреле этого года. Афон посетила группа украинских паломников во главе с «митрополитом» Луцким и Волынским Михаилом Зинкевичем. В кавычках – потому что руководимая им Волынская «епархия» входит в состав ПЦУ, новосозданной церковной структуры на Украине, не признанной мировым православием.

В новости на сайте «епархии» не без гордости указано, что «насельники афонских обителей выражают поддержку украинской церкви и уверены, что после дарования Томоса, вопрос её признания другими поместными Церквями – лишь вопрос церковной дипломатии и времени».

Также сайт «епархии» сообщает, что паломники совершили молитвы за Украину, за победу над «российским агрессором», а ещё - чтобы Господь благословил успешные выборы президента на Украине (напомним, что поездка состоялась ещё до второго тура президентских выборов и до победы Зеленского).

Завершая поездку, богомольцы поблагодарили Бога за возможность здесь побывать, развернули украинский флаг и исполнили Государственный Гимн Украины

Подобные действия на самом Афоне сочли недопустимыми. Священная община описала поведение украинских гостей как провокационное и напомнила главе ВИД Греции о том, что это нарушает статью 184 Конституции Афона, а именно:

…любые пропагандистские действия морального, религиозного, церковного, социального, националистического и любого другого характера на Святой Горе запрещены

И за такое требуется немедля высылать, говорится в письме Святого Сообщества.

Фото: «Ромфея»

Поведение украинцев настолько возмутило святых отцов, что они попросили МИД Греции принять необходимые меры и предотвратить подобные действия в будущем, сообщает греческое информационное агентство «Ромфея».

Один из священников Русской Православной Церкви, московский священнослужитель Роман Колесников рассказал, как обстоит дело с отношением к украинцам на Афоне.

Часть монастырей уже осквернили себя сослужением с раскольниками. Часть до сих пор не определились. Часть выступают категорически против легализации украинских раскольников

- рассказал он в беседе с корреспондентом газеты «Крестовский Мост». По его словам, многие монастыри спрашивали группу паломников, с которой и поехал Колесников, о том, откуда они прибыли.

Узнав, что из России, принимающий нас монах пояснил, что если бы мы были с Украины, то он бы спросил, какого митрополита мы поминаем на богослужении, так как они признают митрополита Онуфрия, а его противников даже не пускают на территорию монастыря.

На Афоне Колесникову также «посчастливилось» лично столкнуться с украинскими раскольниками. По словам священника, заслышав русскую речь, они приставали к нашим паломникам с разговорами о политике, а затем, не встретив понимания, поднялись на вершину Святой Горы и стали кричать «Слава Украине! Героям слава!».

Примечательно, что «митрополит» Луцкий и Волынский Михаил Зинкевич стал первым представителем ПЦУ, побывавшим на Афоне с пусть и небольшой, но делегацией. Знай греки о Зинкевиче чуть больше, то, наверное, ни за что не пустили бы его на Святую Гору.

Украинская делегация на Афоне. Фото: «Ромфея»

Именно Зинкевича называли главным наследником Филарета и претендентом номер один на пост предстоятеля Киевского Патриархата. Ныне и сам Филарет попал в опалу и грозит компроматом иерархам ПЦУ, а Зинкевич вовремя переметнулся в новую структуру и собирается строить в ней успешную карьеру.

Как сообщает Союз Православных журналистов, руководимая им Волынская «епархия» - лидер по количеству захватов храмов. А прославился Зинкевич не за пастырское служение, а за агрессивные проповеди, преисполненные воинственной риторики, и призывы к насилию.

Более того: ещё в то время, когда структура Зинкевича входила в состав УПЦ КП, имел место скандал с перепродажей гуманитарной помощи, собранной представителями Киевского Патриархата для жителей «зоны АТО». Аферой заведовал капеллан УПЦ КП Николай Гинайло, который, по совместительству, возглавляет курируемый Зинкевичем благотворительный фонд «Матері Божої Неустанної Помочі».

Фонд этот окучивает доверчивых немцев и, как утверждает сайт Волынской епархии УПЦ КП, оперирует миллионными суммами. Впрочем, Тимофей Семёнович, как истинный пастырь, конечно же никакого отношения к этим деньгам не имеет

- сообщает Союз Православных журналистов.

Что ж, до греков, кажется, что-то начало доходить: ранее группу украинских туристов со скандалом выселили из отеля в Греции за публичную демонстрацию флага Украины и запрещенных в России ОУН-УПА.

А уж как ведут себя в стенах самых разных европейских официальных структур украинские делегаты – рассказывать не нужно. Похоже, своим поведением «лучшие» представители Украины добьются только одного: в приличные места Европы вход им будет, что называется, заказан.