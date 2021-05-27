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Русская планета
Бизнес

Защитник российского бизнеса Борис Титов досрочно уйдет с должности при Путине

Лилия Караева
27 мая, 2021 17:32
2 мин
Лилия Караева
27 мая, 2021 17:32
2 мин
Владимир Путин и Борис Титов
Kremlin Pool/Global Look Press

Два источника из окружения уполномоченного при президенте России по защите прав предпринимателей Бориса Титова заявили о намерении бизнес-омбудсмена досрочно уйти с должности. Срок полномочий заканчивается в июне 2022 года, но чиновник может покинуть пост в июне-июле этого года.

Об этом «Ведомостям» сообщил источник, близкий к администрации президента. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков это никак не комментировал.

Источники в окружении Титова заявили, что досрочный уход связан с намерением сосредоточиться на избирательной кампании «Партии роста», председателем которой он является.

Издание узнало имена возможных кандидатов на место бизнес-омбудсмена. Близкие к Титову люди говорят о возможном назначении совладельца En+ Олега Дерипаски. Сам бизнесмен передал через представителя, что информация о его кандидатуре - «бред».

Другой вариант - бизнес-омбудсмен Москвы Татьяна Минеева. Не исключено, что место Титова займет депутат Мосгордумы Елена Николаева.

Об уходе Титова стало известно накануне. Бизнес-омбудсмен объяснил уход нежеланием «прирастать к месту».

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Борис Титов
Олег Дерипаска
Бизнес-омбудсмен
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