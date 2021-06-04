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Бизнес
Высказывания Владимира Путина пошли на пользу «Газпрому»
4 июня, 2021 16:56
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Kremlin Pool/Global Look Press
Акции компании «Газпром» претерпели серьезный рост после слов Путина о частичном завершении «Северного потока-2».
По официальным данным, подорожание составило 1.27 процента. Рост начался сразу после начала выступления президента, передает РБК.
Напомним, ранее стало известно о том, что укладка первой нитки «Северного потока-2» успешно завершена. Об этом Владимир Путин рассказал в ходе Петербургского международного экономического форума.
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