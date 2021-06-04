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Политика
Президент России узнал о ситуации с «Северным потоком-2» за 2,5 часа до питерской пленарки
4 июня, 2021 15:23
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Kremlin.ru
Президент России Владимир Путин сделал заявление о готовности газопровода «Северный поток-2». Он получил соответствующую информацию за 2,5 часа до выступления на Петербургском международном экономическом форуме.
«Рад сообщить, что именно сегодня, 2,5 часа назад успешно завершена укладка труб первой нитки газопровода «Северный поток-2», - сказал президент, добавив, что работы по второй нитке продолжаются.
По его словам, трубы встретились с российской и немецкой сторон. Теперь их необходимо приподнять и сварить, пишет ФБА «Экономика сегодня».
Ранее вице-премьер России Александр Новак заявил, что осталось уложить 100 километров газопровода.
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