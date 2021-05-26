Вагоны-рестораны исчезнут из российских поездов

Бизнес

Компания «РЖД» планирует придумать новую концепцию обслуживания в вагонах-ресторанах в поездах и дать им другое название.

Как заявил генеральный директор Олег Белозеров, вагон-ресторан нужно оставить в определенных поездах: фирменных, туристических, так как он воспринимается «как нечто дорогостоящее».

В качестве альтернативы предлагается ввести наборы питания, которые можно будет разогревать в обычном вагоне. Белозеров также сообщил, что в настоящее время «РЖД» выработала определенную линейку по набору питания, например: купить блюдо в вагоне-ресторане, разогреть пищу в вагоне или заказать ее через смартфон для доставки к вагону, как сейчас можно сделать в ряде российских городов, пишут «Известия».

Как стало известно, на Украине сотрудники правоохранительных органов раскрыли «железнодорожную» махинацию. Оказалось, Украина испытывала все эти годы интерес к российским поездам. Несмотря на запрет импорта, действующий с 2015 года, в страну нелегально ввезли несколько сотен ж/д вагонов.