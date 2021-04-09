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Украина нелегально скупала сотни списанных российских ж/д вагонов

Марьям Ибрагимова
9 апреля, 2021 09:16
1 мин
Марьям Ибрагимова
9 апреля, 2021 09:16
1 мин
Ilya Galakhov/Global Look Press
Ilya Galakhov/Global Look Press

На Украине сотрудники правоохранительных органов раскрыли «железнодорожную» махинацию. Оказалось, Украина испытывала все эти годы интерес к российским поездам. Несмотря на запрет импорта, действующий с 2015 года, в страну нелегально ввезли несколько сотен ж/д вагонов.

«Более 600 вагонов были поставлены на учёт по поддельным документам относительно страны их происхождения», – говорится в сообщении Telegram-канала Sputnik Ближнее зарубежье.

Известно, что у части вагонов срок эксплуатации закончился еще в прошлом году. По данному фату возбуждено уголовное дело.

Ранее сообщалось о том, что в Латвии захотели сдать на металлолом рельсы и поезда, чтобы пополнить казну копейкой.

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