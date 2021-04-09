Украина нелегально скупала сотни списанных российских ж/д вагонов

Следствие

На Украине сотрудники правоохранительных органов раскрыли «железнодорожную» махинацию. Оказалось, Украина испытывала все эти годы интерес к российским поездам. Несмотря на запрет импорта, действующий с 2015 года, в страну нелегально ввезли несколько сотен ж/д вагонов.

«Более 600 вагонов были поставлены на учёт по поддельным документам относительно страны их происхождения», – говорится в сообщении Telegram-канала Sputnik Ближнее зарубежье.

Известно, что у части вагонов срок эксплуатации закончился еще в прошлом году. По данному фату возбуждено уголовное дело.

Ранее сообщалось о том, что в Латвии захотели сдать на металлолом рельсы и поезда, чтобы пополнить казну копейкой.