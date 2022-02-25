Новости – Бизнес
Бизнес
В связи с текущей геополитической обстановкой автодилеры повышают цены на машины в России
25 февраля, 2022 10:17
1 мин
1 мин
Pixabay
Автодилеры в России повышают стоимость автомобилей в связи с текущей геополитической обстановкой. Повышение составит от 6% до 15%.
В письме в автосалоны от 24 февраля говорится, что ожидается резкий дефицит предложения на рынке новых авто и машин с пробегом. Это вызвано неопределенной ситуацией на валютном рынке и геополитической обстановкой.
На автомобили с прайсовой ценой до 299 тысяч рублей поднятие составит 15%, от 300 до 599 тысяч - 12%. Автомобили стоимостью от 600 до 899 тыс. подорожают на 10%, машины ценовой категории от 900 до 1 199 000 рублей вырастут на 8%.
Автомобили стоимостью от 1200 000 до 1 999 000 рублей увеличатся в цене на 7%, остальные - в пределах 6%.
Стоит ли сейчас покупать машину и насколько она может подорожать
поддержать проект
Подпишитесь на «Русскую Планету» в Яндекс.Новостях
Яндекс.Новости