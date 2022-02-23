Стоит ли сейчас покупать машину и насколько она может подорожать
Автодилеры рассказали, стоит ли сейчас покупать машину для сохранения накоплений. На рынке сложился дефицит автомобилей и комплектующих, а цены продолжают расти.
В 2021 году в России продали 1,66 миллиона машин, что выше на 4,2% уровня 2020-го. «Автостат» заявил, что розничные цены в прошлом году выросли в среднем на 23%. Директор «Автостата» Сергей Целиков отметил, что появилось понятие «цена на автомобили в наличии» - это означает, что к рекомендованной стоимости добавляется 10-15%. В итоге рост цен составил 35-40%.
Автодилеры и эксперты рассказали РБК, насколько могут подорожать машины в 2022 году.
Генеральный директор ГК «Автодом» Андрей Ольховский рассказал о коррекции цен на машины с 1 апреля. Он прогнозирует каскадное повышение цен.
«При этом мой прогноз изменения цены на автомобили в районе плюс 20% пока сохраняется», - сказал Ольховский.
Директор по маркетингу АГ «Авилон» Андрей Каменский советует не откладывать покупку и совершать ее сейчас.
«Неизвестно, с какими еще проблемами отрасль может столкнуться в ближайшие месяцы», - сказал он.
Руководитель проекта «Автомаркетолог» Олег Мосеев заявил, что производители будут переписывать нынешние ценники. Он обратил внимание на то, что в последние месяцы в салонах фиксируется спад трафика. Это привело к снижению цен по ряду моделей.
«Если машина нужна сейчас или в ближайшем будущем и она есть в наличии (мы говорим про новые машины), то, наверное, стоит пойти и купить», - сказал эксперт. Он отметил, что покупать машину нужно, если она действительно необходима - в противном случае использовать ее как инвестицию не стоит.
Ранее Банк России повысил ключевую ставку до 9,5% для борьбы с инфляцией. В январе официальная инфляция ускорилась до 8,7%, реальная была еще выше.