В сети появилась видеозапись с заявлением Галины Тимченко о закрытии «Медузы»
Генеральный директор и основательница русскоязычного интернет-издания «Медуза», признанного в России СМИ-иноагентом, Галина Тимченко объявила о закрытии проекта.
Информация об этом появилась накануне в «Голосе Америки» (также признан в РФ СМИ-иноагентом) со ссылкой на выступление Тимченко на виртуальной встрече в Институте Кеннана.
Позже основательница «Медузы» заявила о том, что журналисты неверно трактовали ее слова. Она обещала не закрывать издание до тех пор, пока читатели оказывают поддержку словом и материально.
Однако сегодня в Telegram-канале «RT на русском» появилась видеозапись, на которой Тимченко довольно отчетливо говорит о закрытии проекта.
«Месяц назад мы с соучредителем, главным редактором Иваном Колпаковым, решили закрыть эту организацию навсегда — и навсегда перестанем заниматься журналистикой», — заявила она.
Ранее стало известно о том, кто написал донос о признании «Медузы» иоагентом.