Новости – Бизнес
Бизнес
В «даркнете» обнаружили крупнейший «слив» данных Facebook на фоне глобальных проблем у интернет-гигантов
4 октября, 2021 22:21
1 мин
1 мин
Pixabay
В «даркнете» (черный рынок в интернете) появилось предложение с продажей данных 1,5 млрд пользователей социальной сети Facebook. Об этом стало известно профильному интернет-изданию Privacy Affairs.
Согласно объявлению, в продаваемую базу данных входят не только имена и никнеймы пользователей, но и даты рождения, привязанные телефонные номера и почтовые адреса.
По оценкам агентства, это самый большой «слив» пользовательских данных в истории Facebook.
При этом компания Facebook по-прежнему не может восстановить работоспособность своих сервисов. Сторонние интернет-гиганты также испытывают проблемы.
поддержать проект
Подпишитесь на «Русскую Планету» в Яндекс.Новостях
Яндекс.Новости