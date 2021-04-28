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Telegram запустит групповые видеозвонки уже через пару дней

Марьям Ибрагимова
28 апреля, 2021 14:20
1 мин
Марьям Ибрагимова
28 апреля, 2021 14:20
1 мин
vk.com/Russian Look
vk.com/Russian Look

Мессенджер Telegram совсем скоро порадует своих пользователей новой функцией. Создатель приложения Павел Дуров сообщил о запуске групповых видеозвонков. По его словам, данное нововведение станет доступно уже в следующем месяце.

«В мае мы добавим видео в наши голосовые чаты, что сделает Telegram мощной платформой для групповых видеозвонков», – рассказал он.

Дуров уточнил, что пользователи смогут выходить на связь по видео сразу с несколькими людьми с помощью смартфона, планшета и ноутбука.

«Все, что вы можете ожидать от современного инструмента видеоконференцсвязи, но с пользовательским интерфейсом на уровне Telegram, скоростью и шифрованием», – заключил программист в своем Telegram-канале.

Ранее в мессенджере появилась возможность проводить платежи в любом чате.

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