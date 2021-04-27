В Telegram теперь можно совершать платежи во всех чатах

Бизнес

В мессенджере Telegram теперь можно проводить платежи в любом чате.

Этому будут способствовать восемь встроенных платежных систем. С помощью ботов в мессенджере можно оплачивать товары и услуги, не «уходя» из Telegram.

Оплату можно производикак как в версии для смартфонов, так и для компьютеров. Покупатель при этом сможет оставить чаевые.

Отмечается, что платформа для платежей открытая и бесплатная, сообщает мессенджер.

Ранее Telegram ввел функцию автоматического удаления сообщений в любом чате.

В этом режиме сообщения исчезают через 24 часа или семь дней после отправки.