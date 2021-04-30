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Бизнес
Telegram решил занять сотни миллионов долларов
30 апреля, 2021 00:02
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Rafael Henrique/Keystone Press Agency
Мессенджер Telegram, спустя полтора месяца после первого размещения облигаций, снова займет сотни миллионов долларов у инвесторов.
Компания проводит новое размещение еврооблигаций на 750 млн долларов. После дополнительного выпуска суммарный объем выпусков еврооблигаций Telegram Group в обращении - 1,75 млрд долларов. Торги начнутся 6 мая, пишут «Ведомости».
Напомним, теперь в мессенджере Telegram можно проводить платежи в любом чате.
Этому будут способствовать восемь встроенных платежных систем.
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