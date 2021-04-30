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Telegram решил занять сотни миллионов долларов

Артем Денисов
30 апреля, 2021 00:02
1 мин
Артем Денисов
30 апреля, 2021 00:02
1 мин
Rafael Henrique/Keystone Press Agency
Rafael Henrique/Keystone Press Agency

Мессенджер Telegram, спустя полтора месяца после первого размещения облигаций, снова займет сотни миллионов долларов у инвесторов.

Компания проводит новое размещение еврооблигаций на 750 млн долларов. После дополнительного выпуска суммарный объем выпусков еврооблигаций Telegram Group в обращении - 1,75 млрд долларов. Торги начнутся 6 мая, пишут «Ведомости».

Напомним, теперь в мессенджере Telegram можно проводить платежи в любом чате.

Этому будут способствовать восемь встроенных платежных систем.

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