Связью 6G в России будет управлять искусственный интеллект. Что нас ждет?
Новое поколение сотовой связи 6G, как ожидается, появится в России к 2035 году.
Не исключено, что им будет управлять искусственный интеллект. При этом звонки будут голографическими, а интернет тактильным, следует из прогноза Научно-исследовательского института радио и Сколковского института науки и технологий.
Там отметили, что заказу Минцифры был подготовлен проект дорожной карты по развитию сетей связи шестого поколения в России. Согласно этому проекту, 6G позволит значительно увеличить спектр услуг, предоставляемых абонентам.
В сетях будущего искусственный интеллект позволят более точно определять местоположение базовых станций, снижать энергопотребление, находить и устранять аномальные сбои в работе и многое другое.
Пиковая скорость передачи данных в новых сетях сможет превышать 1 Тбит/с. Как ожидается, пилотные сети 6G появятся в 2026–2030 годах, пишут «Известия».
Ранее сообщалось, что в России задумались о разработке связи шестого поколения, не дожидаясь внедрения 5G. О необходимости подобного технологического скачка заявил директор департамента радиоэлектронной промышленности Минпромторга РФ Василий Шпак.