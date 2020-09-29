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Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН) хочет получить из федерального бюджета 25 миллиардов рублей на цифровизацию 380 тюрем, колоний и других исправительных учреждений. Ведомство рассчитывает, что средства выделят по национальной программе «Цифровая экономика».

Нововведениями в тюрьмах намерены заняться с 2021 по 2023 годы. За это время ФСИН планирует создать единую информационную систему, внедрить видеоаналитику с распознаванием лиц, электронный документооборот, системы контроля строительства объектов, а также системы передвижения и эксплуатации транспорта. Тюремной цифровизацией служба намерена заняться в партнерстве с «Ростехом», однако госкорпорация против того, чтобы куратором проекта стало МВД. Из-за этого Минцифры пока тормозит согласование проекта, сообщает «Коммерсантъ».

Сначала ведомство собирается перевести госуслуги в электронный вид. «Ростех» готов сделать информационную платформу для обращений граждан во ФСИН за 791 миллион рублей. После этого госкорпорация займется цифровизацией труда заключенных, чтобы увеличить их занятость, производительность и среднюю зарплату. На это из бюджета просят 3,66 миллиардов руб.

За перевод документов в электронный вид ФСИН требует 4,5 миллиардов рулей, за 3,2 миллиарда планируют создать единую информационную систему (ИС), которая объединит 50 IT-систем ФСИН. На систему контроля строительства уйдет 117 миллионов рублей, 340 миллионов – на контроль над транспортом.

Больше всего денег — около 10,2 миллиардов рублей— хотят потратить на «Цифровизацию процессов соблюдения режима, охраны прав, свобод и законных интересов заключенных», в рамках которой планируется внедрить технологию распознавания лиц для контроля всех перемещений и действий заключенных и сотрудников.

И, наконец, 3,2 миллиарда рублей ФСИН просит для перехода на отечественный софт.

Авторы программы отметили, что цифровизация к 2023 году сократит издержки системы исполнения наказаний на 62,5 млрд рублей и увеличит налоговые отчисления от труда заключенных с нуля до 1,3 млрд рублей. Пока проект окончательно не согласован.