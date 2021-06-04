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Бизнес
Структура «Сколково» требует взыскать со Сбербанка 467 млн рублей
4 июня, 2021 11:57
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Konstantin Kokoshkin/Global Look Press
У структуры действующего в Москве современного научно-технологического инновационного комплекса «Скольково» появились претензии к ПАО «Сбербанк России». Причем довольно крупного масштаба.
Стало известно, что накануне Арбитражный суд столицы зарегистрировал иск ООО «Объединенная дирекция по проектированию и строительству Центра разработки и коммерциализации новых технологий «Сколково»», требующего взыскать с кредитной организации 467 миллионов рублей.
К рассмотрению иск пока не принят.
Смысл претензии остается загадкой, передает РИА Новости.
Ранее сообщалось о том, что участникам испытаний российской вакцины «Спутник V» могут открыть данные исследования к середине июля.
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