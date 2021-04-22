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Бизнес

Сын миллиардера Фархада Ахмедова выплатит матери 100 млн долларов

Артем Денисов
22 апреля, 2021 01:27
2 мин
Артем Денисов
22 апреля, 2021 01:27
2 мин
pixabay.com
pixabay.com

Высокий суд Лондона обязал Темура Ахмедова, сына миллиардера Фархада Ахмедова, выплатить матери £75 млн, что превышает $100 млн.

Судья посчитала, что сын бизнесмена вступил в сговор с отцом, который хотел избежать выплаты экс-супруге Татьяне Ахмедовой компенсации в размере £453 млн за развод ($630 млн). Ранее она обвинила бывшего мужа в том, что он скрыл от нее активы на сотни миллионов фунтов, в том числе несколько особняков, суперъяхту, вертолет и коллекцию произведений искусства.

По словам Ахмедовой, у нее не было другого выбора, кроме как подать на сына в суд, с которым у нее «очень натянутые отношения». Сам Ахмедов не согласен с решением суда, сообщает РБК.

Татьяна Ахмедова считает, что сын, который руководит фондом STE Capital, помогал своему отцу помешать выплатить положенные ей при разводе $605 млн.

Напомним, в 2018 году суд Лондона встал на сторону бывшей супруги миллиардера Ахмедова и обязал его передать ей яхту стоимостью 492 миллиона долларов.

По данным Forbes, Фархад Ахмедов занимает 68-е место в рейтинге богатейших бизнесменов России. Его состояние издание оценивает в $1,4 млрд.

Ранее по теме:  Google обязали раскрыть переписку сына российского миллиардера Фархада Ахмедова
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Суд
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Темур Ахмедов
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