Shell отказалась от нефти и газа России — АЗС скоро закроются
Британско-нидерландская нефтегазовая компания Shell приняла решение отказаться нефти и газа России. Об этом сообщает агентство Bloomberg.
Известно, что один из мировых лидеров энергетического сектора пару дней назад даже извинился за покупку российской нефти. 8 марта появилась информация о намерении компании больше не участвовать ни в одном проекте в России, связанном с нефтью. Автозаправочные станции «Shell» закроются в ближайшее время.
Ранее о том, что Запад всё-таки откажется от российских газа и нефти, отвечая тем самым решившему провести спецоперацию на Украине президенту РФ Владимиру Путину, сообщил премьер-министр Великобритании Борис Джонсон.
Для справки: «Shell» объединяет энергетические и нефтехимические компании, работающие в более чем 70 странах мира.