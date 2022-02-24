Новости – Политика
Политика
Запад откажется от нефти и газа России
24 февраля, 2022 15:47
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No 10 Downing Street/XinHua
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что Запад должен отказаться от российского газа.
По его мнению, в противном случае лидер РФ Владимир Путин так и будет держать в руках власть над западной политикой. Аналогичное решение необходимо принять и в отношении российской нефти, убежден политик.
Джонсон пояснил, что Великобритания согласует 24 февраля со своими союзниками масштабный пакет санкций из-за решения Путина начать спецоперацию на Украине. Ограничения приведут к ослаблению российской экономики, и без того находящейся в затруднительном положении, передает РИА Новости.
Ранее сообщалось о том, что «Газпром» продолжает транзит газа через Украину, несмотря на сложившуюся ситуацию.
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