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Бизнес
Российская авиакомпания передумала и вновь начала летать через Беларусь
29 июня, 2021 23:22
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pixabay.com
Лайнеры авиакомпаний крупнейшего российского авиаперевозчика грузов — группы «Волга-Днепр» вновь начали выполнять полеты через воздушное пространство Беларуси.
В компании от комментариев отказались. Ранее сообщалось, что «Волга-Днепр» решила не использовать для полетов белорусское воздушное пространство. Рейсы не выполнялись около недели.
В отличие от группы, другие авиакомпании России продолжали летать через Беларусь, несмотря на западные санкции, сообщает РБК.
Как сообщалось, решение о приостановке полетов «Волга-Днепр» было принято вскоре после получения 21 июня письма от британского управления гражданской авиации.
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