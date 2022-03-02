Роскомнадзор намерен оставить без средств на существование активных пользователей YouTube
Роскомнадзор может замедлить работу видеохостинга YouTube в ответ на блокировку для пользователей Европы YouTube-каналов российских новостных агентств RT и Sputnik. Напомним, данное решение было принято 1 марта на фоне санкций из-за решения президента РФ Владимира Путина начать спецоперацию на Украине.
К слову, ранее РКН стал замедлять трафик Twitter и Facebook в России. Пока перебоев в работе популярнейшего в мире видеохостинга не наблюдается, но эксперты не исключают, что возможна его полная блокировка на территории нашего государства.
По словам управляющего директора «TWIGA Россия» Сергея Оганджаняна, продюсерские центры, рекламные агентства и ориентированные на молодежь бренды столкнутся с большими потерями. Без средств на существование могут остаться из-за такого решения и блогеры.
Примечательно, что только в январе видеохостингом пользовались 89,4 миллиона россиян старше 12 лет, передает «Коммерсантъ».
Ранее стало известно, что американская компания Apple приняла решение уйти с российского рынка на фоне развернувшейся на Украине ситуации.