Apple выполнила просьбу украинского вице-премьера и ушла из России
Американская компания Apple приняла уйти из российского рынка, а также ввести ряд ограничений для пользователей после начатой лидером РФ Владимиром Путиным спецоперации на Украине.
«Мы глубоко обеспокоены российским вторжением в Украину и поддерживаем всех людей, которые страдают в результате насилия», - сказано в заявлении.
В компании сообщили, что все продажи продуктов Apple в России поставлены на «стоп». Заказать iPhone или MacBook теперь нельзя даже через Интернет. Кроме того, поставки партнерам тоже остановлены. Известно, что ограничения вводятся также на работу Apple Pay и иные сервисы, например, Apple Maps, передает TechCrunch. Вероятнее всего, некоторые мобильные банковские приложения в скором времени тоже начнут выходить из строя, поскольку ряд стран ввели санкции против некоторых финансовых учреждений России.
Напомним, на минувшей неделе украинский вице-премьер Михаил Федоров написал открытое письмо генеральному директору Apple Тиму Куку.
«Я обращаюсь к вам и уверен, что вы не только услышите, но и сделаете все возможное, чтобы защитить Украину, Европу и, наконец, весь демократический мир от кровавой авторитарной агрессии – прекратить поставки услуг и продуктов Apple в Российскую Федерацию, включая блокирование доступа к App Store», - написал Федоров, являющийся также министром цифровой трансформации страны.