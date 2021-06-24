Рестораторы попросили смягчить «локдаун для общепита» от Собянина
Рестораторы Москвы обратились в мэрию с просьбой ослабить требования о «бесковидных зонах», которые вступят в силу с 28 июня.
По их словам, в противном случае посещать заведения общественного питания мегаполиса будут лишь около 20% клиентов. Рестораторы также пожаловались на то, что не могут решить технические проблемы — нанять достаточное количество дополнительных охранников и других сотрудников.
Представители общепита Москвы просят вывести из-под ограничений летние веранды, где будут соблюдаться социальное дистанцирование и специальная рассадка, а также передвинуть сроки введения «локдауна для общепита» с 28 июня на 1 августа, поскольку город не справляется с количеством желающих сделать прививку от коронавируса и сдать ПЦР-тесты, сообщает РБК.
Как сообщалось, указ московского мэра Сергея Собянина, согласно которому, с 28 июня в заведения общественного питания с помощью QR-кодов смогут попасть только получившие прививку от COVID-19 или уже им переболевшие, означает временный запрет на функционирование отрасли.
Так считают опрошенные рестораторы. Ограничение существенно затронет отрасль из-за малого числа привитых жителей города.