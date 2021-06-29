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Бизнес
Рестораторы готовы компенсировать клиентам затраты на ПЦР-тесты
29 июня, 2021 02:27
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Maksim Konstantinov/Global Look Press
Рестораторы Москвы готовы компенсировать затраты посетителям на ПЦР-тесты.
Как сообщил руководитель городского департамента торговли и услуг Алексей Немерюк, рестораторы готовы пойти на компенсации тем клиентам, у которых нет возможности сделать прививку «или они болели бессимптомно».
Пока речь идет об одной сети ресторанов, сообщает РИА «Новости».
Как сообщалось, указ московского мэра Сергея Собянина, согласно которому, с 28 июня в заведения общественного питания с помощью QR-кодов смогут попасть только получившие прививку от COVID-19 или уже им переболевшие, означает временный запрет на функционирование отрасли.
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