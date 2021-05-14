Продажа данных или «смерть»: WhatsApp выдвинул ультиматум пользователям

Бизнес

Мессенджер WhatsApp вынуждает пользователей принять новое соглашение, в противном случае их отключат от функционала приложения. Согласно нововведениям, все данные пользователя, включая геолокацию, будут переданы в Facebook.

По словам генерального директора АНО «Цифровые платформы» Арсения Щельцина, это связано с желанием разработчиков точнее подбирать рекламу. При этом попытка сбежать от навязанной информации не увенчается успехом, поскольку в скором времени все приложения прибегнут к такому формату взаимодействия с пользователями, убежден эксперт.

До 15 мая пользователи WhatsApp могут решить для себя, стоит ли им продолжать общаться с близкими и коллегами в данном мессенджере. Если соглашение не будет принято, они больше не смогут переписываться и созваниваться в приложении.

«Сервисы превращается чисто в добычу денег, максимально конвертируя данные об интересах, общении, передвижениях, предпочтениях пользователей для последующих рекламных предложений», — цитирует Шельцины «360».

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