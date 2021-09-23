Правительство Москвы вложит 75 млн рублей в развитие электросамокатов
По подсчётам мэрии на электрсамокатах москвичи ездили в этом сезоне более 6 млн раз, что в три больше, чем в 2020 году. Город выделит организаторам сервисов электросамокатов субсидии в размере 75 млн рублей и ещё 282 млн рублей на развитие сервисов такси и каршеринга. Об этом сообщается в четверг на официальном сайте мэра столицы.
За год парк проката в столице увеличился с 5 до 25 тысяч единиц.
«Общий размер субсидии за 2020 год юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, предоставляющим услуги по прокату электрических самокатов физическим лицам в городе Москве, составит 75 млн рублей», – сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.
Электросамокаты предназначены для коротких и длинных поездок как внутри Третьего транспортного кольца, так и между отдельными районами.
По словам Ликсутова, во время пандемии электросамокаты стали достойной альтернативой велосипедам для курьеров и волонтеров.
Напомним, в июле 2021 года в Санкт-Петербурге несколько сервисов аренды электросамокатов заморозили работу, поскольку горожане сбивали друг друга.