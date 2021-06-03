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Бизнес
«Почта России» испытала новый революционный способ доставки грузов
3 июня, 2021 06:03
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UAC/Twitter.com
Компания «Почта России» займется доставкой грузов с помощью биспилотников.
Как заявил гендиректор корпорации Максим Акимов, будут задействованы аппараты отечественного производства, успешны испытания уже прошли. Беспилотники снизят стоимость логистики на 15-20%. Полноценное тестирование по доставке грузов новым способом пройдет на Чукотке и Камчатке, а также Ханты-Мансийском и Ямало-Ненецком округах. Планируется создать десятки маршрутов.
Затем технологию хотят распространить на другие регионы, в том числе и на Центральную Россию, пишут «Известия».
Ранее сообщалось, что «Почта России» получила от Росздравнадзора разрешение на дистанционную розничную торговлю лекарственными средствами.
Ранее по теме: «Почта России» наймёт фармацевтов и почтальонов-«медиков» — запущена продажа лекарств
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