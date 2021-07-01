Обёртку и содержание сайта «про север» изменили после десяти лет службы
Медиахолдинг «Ямал-Медиа», считающийся крупнейшим в ЯНАО, обновил сайт. Предыдущий был создан 10 лет назад, поэтому разработчики решили сделать новый, быстрый, понятный интернет-ресурс.
Теперь сайт yamal-media.ru стал визитной карточкой организации, объединяющей печатные и сетевые организации, радио и телевидение. У онлайн-платформы удобный интерфейс, а главное - ничего лишнего.
Сайт будет пополняться новостями, важными каждому жителю ЯНАО. Для журналистов разработали общие правила подготовки материалов - их тексты рассчитаны не для чиновников и сотрудников департаментов, а для простых людей.
Будет развито общение с аудиторией изданий в соцсетях и мессенджерах. Новшества преследуют единственную задачу - сблизить медиаресурсы с аудиторией.
Ранее сообщалось, что региональный телеканал в России шагнул дальше традиционных способов вещания.