Региональный телеканал шагнул дальше традиционных способов вещания
Телеканал «360», осуществляющий вещание в Москве и Московской области, шагнул дальше традиционных способов трансляции. Символ перемен - новый логотип, который сегодня был представлен на Петербургском международном экономическом форуме.
Вместо прежнего генератора цветных полос в логотипе появилась орбита. Она отражает трансформацию телеканала и переход на цифровые технологии.
С освоением digital-платформ телеканал стал наращивать аудиторию и превратился в кросс-медийный холдинг. Корреспонденты начали снимать материалы на iPhone и уходить от полноценной телевизионной камеры.
Основными площадками «360» стали соцсети, мессенджеры, сайт и YouTube. Сайт 360tv.ru входит в число самых посещаемых в московском регионе. Канал имеет свыше 4 миллионов подписчиков в TikTok - это рекордное число для СМИ.
В Facebook за полгода пришли больше 150 тысяч подписчиков. По этому показателю «360» опередил «Эхо Москвы», РБК, Life.ru, «Известия» и «Коммерсантъ», говорится в сообщении канала.
Новостной аккаунт «Маленькие большие новости» в Instagram имеет более одного миллиона подписчиков, а охват Stories достигает почти 38 миллионов.
Теперь «360» запущен на интернет-площадках вроде «Яндекс.Эфир», ivi.ru и Megogo.